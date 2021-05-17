Театральный вуз в Екатеринбурге впервые начнет готовить режиссеров музыкального театра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ) в 2021 году запустит подготовку режиссеров музыкального театра. Таких специалистов в России готовят лишь в двух вузах, третьим станет институт в Екатеринбурге, сообщила ректор ЕГТИ Анна Глуханюк на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в понедельник.

"В этом году мы впервые набираем специализацию "режиссер музыкального театра". Очень уникальная специализация, учат по ней лишь два вуза в Москве в Питере, вот сейчас в Екатеринбурге можно будет обучаться под руководством Кирилла Стрежнева, народного артиста, главного режиссера [Свердловского] театра музыкальной комедии", - сказала Глуханюк.

Она отметила, что число бюджетных мест в вузе увеличилось с 31 до 41.

ЕГТИ - единственный в Уральском регионе вуз, где готовят профессионалов театра. Сейчас в вузе обучаются более 400 человек.