Более 80 тыс. туристов посетили Тюменскую область в майские праздники

ТЮМЕНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Тюменская область за майские праздники приняла более 80 тыс. туристов из 25 регионов страны, что соответствует показателям доковидного года. Об этом ТАСС сообщила руководитель агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова.

"За период майских каникул Тюменскую область посетили более 80 тыс. человек из более чем 25 регионов страны, в том числе город Тобольск посетили около 43 тыс. гостей", - рассказала она, уточнив, что в 2019 году, когда Тюменская область приняла самое большое количество туристов, в майские праздники были примерно такие же показатели.

Трофимова добавила, что в майские праздники гости и жители региона могли воспользоваться программой лояльности "Сибирское гостеприимство". "Программа лояльности сейчас дорабатывается, на майские работала в тестовом режиме", - сказала она.

Тюменская область 10 августа 2020 года запустила до конца 2020 года региональную туристическую программу лояльности "Сибирское гостеприимство", участвуя в которой, россияне смогут отдохнуть в Тюмени на специальных условиях. Суть программы лояльности состоит в выдаче туристу специальной электронной карты скидок при бронировании одного из отелей-участников программы на две и более ночи. Скидками можно воспользоваться в ресторанах города, при посещении термальных источников.

По итогам 2019 года Тюменскую область посетили 3,3 млн туристов. В 2020 году общий объем турпотока составил 1,8 млн чел.