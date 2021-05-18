Вертолет Ми-8 сбросил около 14 т воды на очаги природных пожаров в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Военный вертолет Ми-8МТВ5 сбросил на очаги пожаров рядом с деревней Кокшарова (население 250 человек) в Свердловской области около 14 т воды. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

В понедельник, 17 мая, в данном районе перекрывали трассу Екатеринбург - Тюмень из-за сильного задымления в результате пожаров.

"Транспортно-боевой вертолет Ми-8МТВ5 с водосливным устройством ВСУ-5 сбросил около 14 т воды на очаги природных пожаров рядом с населенным пунктом Кокшарова в Камышловском районе Свердловской области. Экипаж провел воздушную разведку в районе пожара. После этого произвел девять сбросов воды общим объемом около 14 т", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на земле военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Центрального военного округа совместно с гарнизонной пожарной командой создают противопожарные минерализованные полосы для защиты Кокшарова и лесного массива.

Всего к тушению пожаров привлечены семь единиц техники, в том числе гусеничная техника и вертолет Ми-8 бригады армейской авиации, а также более 50 человек личного состава военного гарнизона.

Решение о выделении сил и средств для борьбы с огнем в Свердловской области принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.