Свердловские власти планируют увеличить перечень продуктов, на которые не будут расти цены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют в два раза увеличить перечень продуктов, на которые не будет повышаться цена в магазинах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Понимаю, что ценами сейчас многие обеспокоены, но то, что растет на нашей земле - на прилавках должно быть всегда доступным и в изобилии. <…> С торговыми сетями сейчас ведем переговоры. Определили с каждой "социальный перечень", в котором в среднем по 12 основных продуктов - молоко, хлеб, масло и т.д. - они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить, сейчас договариваемся этот перечень расширить - минимум вдвое", - написал губернатор.

Он отметил, что в Свердловской области уже идет посевная кампания. "На 18 мая план ярового сева выполнен уже на 60%. Площади сохранены в прежних объемах. И при благоприятной погоде мы рассчитываем на хорошие результаты", - написал Куйвашев.