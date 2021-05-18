Уральский Висимский заповедник расширит сеть пешеходных турмаршрутов в несколько раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. "Висимский государственный заповедник" в Свердловской области расширит сеть пешеходных туристических маршрутов - с одного 1,5-километрового до нескольких общей протяженностью в десятки километров. В период пандемии спрос на активный туризм здесь значительно возрос, сообщил директор заповедника Михаил Федоров в Уральском региональном центре ТАСС во вторник.

Висимский заповедник был основан в 1971 году. В 2001 году решением ЮНЕСКО заповеднику присвоен статус биосферного. В этом году заповедник отмечает 50-летний юбилей.

"Будет активно развиваться сеть туристских троп и маршрутов по территории охранных зон заповедника - есть на это запрос от нашего населения, поскольку есть ограничения на выезд в другие страны. Видимо, люди очень активно стали заниматься активными формами туризма - это пеший туризм, водный туризм, у нас в этом году был просто всплеск туристов, желающих пройти по реке Сулем - это приток Чусовой. Летом ожидаем точно такой же рост числа туристов, которые хотят пройти пешими тропами, подняться на наши вершины. <…> Планируем расширять сеть пеших маршрутов, они будут протяженностью несколько десятков километров однозначно, но менее обустроенные - классические пешеходные тропы, такие же, как в американских национальных парках, что-то более спортивное, для активного туризма", - сказал Федоров, пояснив, что сейчас в заповеднике имеется одна эко-тропа протяженностью порядка 1,5 км.

Он уточнил, что сейчас уже прорабатывается размещение на местности новых троп. "[Будем] обустраивать площадки для палаточного лагеря и так далее, <…> будет <…> разметка, позволяющая туристам самостоятельно добираться до каких-то достопримечательностей нашей территории", - добавил Федоров.

Также в юбилейный год в августе в заповеднике планируется провести день с музыкой под открытым небом "Висимфония", а также научную конференцию в Екатеринбурге в октябре.

В настоящее время площадь заповедника составляет 33,5 тыс. га, площадь охранной зоны - 46,1 тыс. га. Заповедник расположен на территории четырех городских округов.