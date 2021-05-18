Свердловские депутаты расшили возможность применения патентной системы налогообложения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Депутаты Свердловского заксобрания расширили до 137 наименований перечень видов деятельности, для которых применяется патентная система налогообложения. Система популярна в регионе, с начала года выдано порядка 42 тыс. патентов, сообщили в пресс-службе областного заксобрания во вторник.

В регионе патентный режим налогообложения введен с 2013 года, он демонстрирует высокую востребованность и ежегодный прирост показателей применения. Так, количество плательщиков увеличилось в 3 раза, с 4 тыс. до 12 тыс. предпринимателей. Объем поступлений в областной бюджет вырос практически в 4 раза и по итогам 2020 года составил 346 млн рублей.

"Сегодня на заседании областного парламента депутаты приняли изменения в закон "О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков". <…> Вносимыми изменениями расширен перечень видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, со 101 до 137 видов. <…> Законопроектом предлагается расширить перечень видов деятельности, в отношении которых для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей применяются двухлетние налоговые каникулы, с 58 до 81 вида", - говорится в сообщении.

Большая часть видов деятельности относится к производственной сфере, например, производство оборудования, транспортных средств, бумажных и деревянных изделий, текстиля, одежды, игрушек и других изделий. В нынешнем году уже выдано порядка 42 тысяч патентов, объем поступлений на 1 апреля составил 243 млн рублей.

"Мы видим высокую востребованность со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства региональных мер поддержки, которые вводятся законодательными решениями в сфере налогообложения. Важно, что на всех этапах работы над законопроектами исполнительная власть, депутаты глубоко анализируют правоприменительную практику и учитывают мнение предпринимательского сообщества, бизнес-объединений региона. В результате мы принимаем выверенные, эффективные налоговые законы, которые благотворно отражаются на экономике региона, поскольку позволяют малому и среднему бизнесу расти и развиваться даже в самые сложные периоды, каким для всех нас стал, например, 2020 год", - приводят в сообщении слова председателя законодательного собрания Людмилы Бабушкиной.