Первый замглавы МЧС вылетает в Тюмень для контроля над тушением природных пожаров

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян вылетает в Тюменскую область для контроля за тушением природных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По решению главы МЧС России Евгения Зиничева для ликвидации лесных пожаров в Тюменскую область направлена дополнительная группировка спасателей. Координация работы сил и средств на месте будет осуществляться оперативной группой Центрального аппарата МЧС под руководством первого заместителя министра Александра Чуприяна", - сказали в МЧС.

В регион на помощь местным силам выдвинулись 230 спасателей и 30 единиц техники из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. В настоящее время, по данным оперативного штаба Тюменской области, борьбу с огнем ведут более 1,5 тыс. человек, используется 300 единиц техники, для тушения привлечены Авиалесоохрана, МЧС, администрации районов, подразделения МВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.