В Югре локализовали лесной пожар на территории Кондинского лесничества

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Один лесной пожар действует в Кондинском лесничестве Ханты-Мансийского автономного округа на площади 82 га. Его локализовали, сообщили журналистам в среду в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Накануне утром площадь лесного пожара в Кондинском лесничестве Югры составляла 76 га, информации о его локализации не было.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 19 мая на территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар площадью 82 га на территории Кондинского лесничества. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии сообщает, сегодня в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По данным департамента, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью 369,77 га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля.