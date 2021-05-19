{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Югре локализовали лесной пожар на территории Кондинского лесничества

Площадь возгорания составила 82 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Один лесной пожар действует в Кондинском лесничестве Ханты-Мансийского автономного округа на площади 82 га. Его локализовали, сообщили журналистам в среду в Департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Накануне утром площадь лесного пожара в Кондинском лесничестве Югры составляла 76 га, информации о его локализации не было.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 19 мая на территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар площадью 82 га на территории Кондинского лесничества. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии сообщает, сегодня в регионе прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По данным департамента, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 20 лесных пожаров общей площадью 369,77 га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Лесные пожары в России
В Тюменской области количество природных пожаров увеличилось на девять за сутки
В регионе действует режим ЧС в лесах - въезд и посещение находятся под запретом
Читать полностью