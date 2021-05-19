Свердловская лабораторная служба будет сохранять данные анализов в электронные медкарты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Результаты лабораторных исследований в Свердловской области, переведенные в цифровой формат, будут направляться в электронные медицинские карты пациентов, доступ к которым есть только у медспециалистов. Для этого в регионе создана централизованная лабораторная информационная система, сообщили в пресс-службе макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком", обеспечившей работу системы.

"Все данные, полученные из Централизованной лабораторной информационной системы, сохраняются в электронной медицинской карте пациента, доступ к которой есть только у медицинских специалистов. Облачные данные строго конфиденциальны и надежно защищены от кибератак", - говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, работа лабораторной службы, которая функционирует в 100 медучреждениях региона, была автоматизирована. Базы лабораторий объединены в облачной системе хранения данных анализов пациентов, внедрив специальное программное обеспечение, что позволило связать все лабораторное оборудование в единую информационную сеть. Система позволит отказаться от работы с бумажными носителями, что разгрузит медперсонал, увеличит скорость получения результатов, а также минимизирует человеческий фактор в процессе оформления и получения результатов исследований.

Работа над внедрением системы началась в 2016 году, тогда пилотными площадками стали Березовская центральная городская больница и Свердловская областная клиническая психиатрическая больница. "В 2020-м был проведен самый большой объем работы. Мы охватили более 70 лабораторий лечебных центров. Сейчас в проекте участвуют 100% медицинских учреждений региона, располагающих лабораторными службами", - приводят в пресс-службе слова директора Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Ивана Пичугина.

Министр здравоохранения региона Андрей Карлов добавил, что внедренная система экономит время и позволяет выявлять заболевания пациента на ранних стадиях, что особенно важно в период ограничительных мер. "Лабораторная система позволяет сформировать направление на анализы и таким же образом оперативно передать в электронную медицинскую карту пациента их результаты, полученные с автоматических лабораторных анализаторов. Этот процесс значительно экономит время и позволяет выявлять заболевания пациентов на ранних стадиях, что очень важно. Особенно сейчас, в период действия ограничительных мер", - приводят в сообщении слова министра.