В Екатеринбурге 25 июня проведут первый общегородской выпускной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Общегородской выпускной впервые состоится в Екатеринбурге в 2021 году. Мероприятие планируется провести во время Ural Music Night, 25 июня, на нем выступят рэпер Мот и шоумен Тимур Родригез, сообщила заместитель начальника Департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в среду.

В апреле 2019 сообщалось, что власти Екатеринбурга предложили организовать первый общегородской выпускной на стадионе "Екатеринбург-Арена" 28 июня. Мероприятие планировалось провести по аналогии с "Алыми парусами" в Санкт-Петербурге и выпускным балом в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

"Мы планируем в этом году проведение общегородского выпускного, сейчас мы обсуждаем дату - это "Ночь музыки", 25 июня. Соответственно, в этот день, когда будет работать много площадок, в том числе будет работать площадка для наших выпускников 11-х классов в "Экспо", - сказала она, отметив, что на сегодня согласован приезд рэпера Мота и шоумена Тимура Родригеза.

Кречетова также отметила, что в Екатеринбурге в 2021 году около 7 тыс. выпускников 11-х классов.

В 2019 году мероприятие отменили из-за недостаточного количества времени на организацию, в 2020 году провести выпускной помешала пандемия.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. Максимальное число зрителей составило около 170 тыс. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.