Премию для лучших классных руководителей учредили на Ямале

ТАСС, 19 мая. Власти Ямало-Ненецкого автономного округу (ЯНАО) учредили премию для лучших классных руководителей в школах региона. Размер единовременной выплаты составит 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении премии для классных руководителей "За большой вклад в воспитание обучающихся". Вместе с почетным знаком педагоги получат единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей, а также диплом лауреата премии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что кандидаты на соискание премии должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года классного руководства в школе. Важными критериями оценки работы классного руководителя станут повышение дисциплинированности и успеваемости школьников, консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания. Будут приняты во внимание и достижения учеников в патриотической, гражданско-правовой, экологической, социально направленной деятельности.

"Этот год на Ямале объявлен Годом талантов. Мы понимаем, что за успехами каждого ребенка стоят педагоги, которые открывают ученикам новые знания, своим ежедневным трудом приближают их к достижениям. Особая роль у классных руководителей - они не просто ведут уроки, а вкладывают душу в воспитание и развитие личности. Поэтому учредили для них особую премию, первые награды вручим ко Дню учителя", - приводит пресс-служба слова главы ЯНАО Дмитрия Артюхова.