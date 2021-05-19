В Коркино отключат водоснабжение из-за падения автокрана на трубопровод

ЧЕЛЯБИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Подача воды в город Коркино в Челябинской области будет приостановлена из-за прорыва трубы центрального водопровода в результате падения на нее автокрана, сообщили в пресс-службе городской администрации Коркинского муниципального района.

"В результате дорожно-транспортного происшествия была порвана труба центрального водовода - автокран упал с моста в реку и зацепил трубу диаметром 500 мм. Как сообщили в ОСП "Водоканал Коркино", вода будет подаваться в город до опустошения резервуаров водонапорной башни, после чего водоснабжение будет отключено до устранения аварии", - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться в том числе ночью. "Имеющегося в резервуарах запаса воды хватит до 6:00 (4:00 мск) 20 мая. Поставлена задача ликвидировать аварию к этому времени или организовать с 6:00 подвоз воды", - пояснили там.

Коркино - город в Челябинской области, в котором проживают более 30 тыс. человек. Расположен в 35 км от регионального центра.