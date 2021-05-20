Площадь лесных пожаров в Югре достигла почти 150 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. Шесть лесных пожаров зарегистрированы на территории двух лесничеств Ханты-Мансийского автономного округа на площади 146,6 га. Четыре из них локализованы, сообщили журналистам в четверг в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

Накануне утром площадь одного локализованного лесного пожара в Кондинском лесничестве Югры составляла 82 га.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 20 мая на территории автономного округа действуют шесть лесных пожаров площадью 146,6 га на территории Кондинского и Урайского лесничеств, из них локализованы четыре на площади 133,7 га", - сказано в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 26 лесных пожаров общей площадью 434,57 га. Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля.