Врачи рассказали о состоянии пострадавших при возгорании на месторождении в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. Состояние двух пострадавших в результате возгорания одной из емкостей на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается врачами как стабильно тяжелое, но угрозы их жизни нет. Состояние третьего пострадавшего - средней степени тяжести, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Нижневартовской окружной клинической больницы.

"Два пострадавших находятся в реанимации. Угрозы их жизни нет. Состояние - стабильно тяжелое. Еще один [пострадавший]в [состоянии] средней степени тяжести находится в хирургическом отделении больницы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что решается вопрос о транспортировке двух пострадавших, находящихся в реанимации, в ожоговый центр в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа.

В департаменте здравоохранения Югры ТАСС ранее уточняли, что состояние четвертого пострадавшего - легкой степени тяжести, он получает лечение амбулаторно.

Как ранее сообщал ТАСС, по предварительным данным СУ СКР по региону, в среду днем во время проведения осмотра газового сепаратора на месторождении АО "Самотлорнефтегаз" в Нижневартовском районе Югры произошел хлопок паров газа. В результате двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО "Уральский центр промышленной безопасности", находившихся внутри емкости, получили тяжелые ожоги и были госпитализированы, два работника нефтедобывающего предприятия в возрасте 23 и 33 лет получили незначительные повреждения. По данному факту СУ СКР и прокуратура Югры проводят проверки.

В свою очередь в компании "Самотлорнефтегаз" пояснили ТАСС, что четыре работника компании и подрядной организации получили ожоги легкой и средней степени при проведении плановых регламентных работ по диагностике сепаратора на Самотлорском месторождении. По данным компании, угроза окружающей среде отсутствует. Объекты нефтегазодобычи работают в штатном режиме. Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия.