СК назвал возможную причину возгорания на месторождении в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мая. /ТАСС/. Возгорание одной из емкостей на Самотлорском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Это одна из основных версий произошедшего. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Югре.

"В качестве одной из основных версий произошедшего рассматривается неосторожное обращение с огнем. Сейчас проводятся соответствующие экспертизы", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что в баке сепаратора, в котором в момент происшествия находились два сотрудника подрядной организации, проводивших обследование емкости, была найдена зажигалка.

Как ранее сообщал ТАСС, по предварительным данным регионального следственного управления СК, в среду днем во время проведения осмотра газового сепаратора на месторождении АО "Самотлорнефтегаз" в Нижневартовском районе Югры произошел хлопок паров газа. В результате двое 27-летних сотрудников подрядной организации ООО "Уральский центр промышленной безопасности", находившихся внутри емкости, получили тяжелые ожоги и были госпитализированы, два работника нефтедобывающего предприятия в возрасте 23 и 33 лет получили незначительные травмы. По данному факту следственное управление СК и прокуратура Югры проводят проверки.

Как уточнили ТАСС в четверг в пресс-службе Нижневартовской окружной клинической больницы, состояние двух пострадавших оценивается врачами как стабильно тяжелое, но угрозы их жизни нет. Состояние третьего пострадавшего - средней степени тяжести, он находится в хирургическом отделении больницы. В департаменте здравоохранения Югры ТАСС ранее уточняли, что состояние четвертого пострадавшего - легкой степени тяжести, он лечится амбулаторно. Источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что решается вопрос о транспортировке двух пострадавших, находящихся в реанимации, в ожоговый центр в городе Пыть-Ях ХМАО.

В свою очередь в компании "Самотлорнефтегаз" пояснили ТАСС, что четыре работника компании и подрядной организации получили ожоги легкой и средней степени при проведении плановых регламентных работ по диагностике сепаратора на Самотлорском месторождении. По данным компании, угроза окружающей среде отсутствует. Объекты нефтегазодобычи работают в штатном режиме. Для выяснения причин произошедшего на предприятии создана комиссия.