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Тюменские предприниматели получат 34 млн рублей на первый взнос за лизинг оборудования

Власти региона уже подписали 21 соглашение на предоставление субсидий

ТЮМЕНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области предоставят субсидии на сумму 34 млн рублей малому и среднему бизнесу на возмещение затрат на первый взнос за лизинг оборудования. Об этом журналистам сообщил в четверг глава департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Антон Машуков.

"Мы подписали 21 соглашение на предоставление субсидий на сумму 34 млн рублей за возмещение по 43 единицам оборудования, которое у нас малый и средний бизнес в первом квартале этого года купил в лизинг", - рассказал он.

Машуков добавил, что в 2021 году в регионе появятся еще две меры поддержки. "Планируется, что субсидия для самозанятых появится в середине этого года. Еще одна поддержка связана с привлечением специалистов извне, когда высокооплачиваемый специалист приезжает в Тюмень, чтобы помочь нашему предприятию развиться. Ожидаем, что в течение лета 2021 года эти две формы поддержки появятся", - сказал он, уточнив, что в Тюменской области зарегистрировано более 23 тыс. самозанятых.

Всего на поддержку малого и среднего предпринимательства в государственной программе Тюменской области на 2021 год запланировано около 200 млн рублей.

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