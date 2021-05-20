Свердловский губернатор поручил обучить директоров школ правилам поведения при ЧС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести мероприятия для директоров школ с Росгвардией и полицией для обучения правилам поведения в любых чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Прошу до начала Единых государственных экзаменов, несмотря на загруженность педагогических коллективов, еще раз довести до 100% учителей инструкции по поведению в случае возникновения нештатной ситуации. Кроме того, в ближайшее время необходимо организовать комплексные учебные мероприятия для директоров школ с привлечением специалистов Росгвардии и полиции", - приводят в сообщении слова главы региона.

По словам губернатора, в прошлом учебном году на антитеррористическую защищенность было направлено более 1 млрд 700 млн рублей, а работу по планированию мероприятий, направленных на совершенствование безопасности в 2021-2022 учебном году, необходимо вести уже сейчас.

"Трагедия, случившаяся в казанской школе, показала, что меры, принимаемые для защиты детей от преступных посягательств, не всегда достаточны и эффективны. А просчеты при организации охраны образовательных учреждений могут привести к очень тяжелым последствиям. В Свердловской области работа по обеспечению безопасности школ и школьников ведется системно и комплексно. На эти цели мы выделяем серьезные средства", - приводят в сообщении слова Куйвашева.

11 мая 19-летний житель Казани устроил стрельбу в 175-й гимназии города, погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.