Почти половина лесных пожаров в Тюменской области локализована

ТЮМЕНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Распространение огня 10 из 22 действующих лесных пожаров на площади около 9 тыс. га полностью остановлено в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ "Авиалесоохрана".

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние десять лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

"В Тюменской области остановлен огонь половины всех лесных пожаров. Полностью остановлено распространение огня 10 из 22 действующих пожаров на площади, пройденной огнем, около 9 тыс. га", - говорится в сообщении. и отмечается, что идет завершающая стадия тушения пожаров "внутри локализованного контура".

В Авиалесоохране добавили, что в числе локализованных пожаров - два крупных, действующих в Тюменском и Ярковском районах. На тушении лесных пожаров в Тюменской области задействовано более 1 тыс. человек, около 160 единиц наземной техники. "При этом более половины от всей группировки сил пожаротушения составляют парашютисты и десантники федеральной, тюменской, свердловской и ханты-мансийской авиалесоохраны", - отметили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров в регионе привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. Семнадцатого мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители деревень Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.