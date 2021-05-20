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Авария на водопроводе, на который упал автокран, в Коркино устранена

Для устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Авария на центральном водопроводе, снабжающем город Коркино Челябинской области, устранена, сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

19 мая в результате ДТП и последующего падения автокрана в реку была повреждена труба центрального водовода. Для устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения.

"Устранением аварийной ситуации беспрерывно занимались специалисты МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения". 20 мая ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении.

Коркино - город в Челябинской области, в котором проживают более 30 тыс. человек. Расположен в 35 км от регионального центра.

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