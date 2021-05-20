Авария на водопроводе, на который упал автокран, в Коркино устранена

ЧЕЛЯБИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Авария на центральном водопроводе, снабжающем город Коркино Челябинской области, устранена, сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.
19 мая в результате ДТП и последующего падения автокрана в реку была повреждена труба центрального водовода. Для устранения аварии потребовалось отключение водоснабжения.
"Устранением аварийной ситуации беспрерывно занимались специалисты МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения". 20 мая ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении.
Коркино - город в Челябинской области, в котором проживают более 30 тыс. человек. Расположен в 35 км от регионального центра.