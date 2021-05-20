Парк лесопожарной техники Свердловской области обновится на 25 единиц до конца года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Парк лесопожарной техники обновится в Свердловской области на 25 единиц до конца года, сообщили ТАСС в четверг в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Таким образом, парк такой техники Уральской базы авиационной охраны лесов за три года реализации нацпроекта "Экология" обновится до порядка 80%, заявил глава министерства Алексей Кузнецов в Уральском региональном центре ТАСС.

По данным Кузнецова, площади и число природных пожаров в регионе в этом году в разы больше, чем в прошлом. Ситуацию усугубляют аномальная жара и сильный шквалистый ветер. Сейчас свердловская техника также помогает в тушении огня и на территории Тюменской области, где ситуация с природными пожарами наиболее острая.

"В рамках нацпроекта "Экология" мы за последние два года порядка 70% техники лесопожарной обновили, приобрели квадроциклы. Продолжаем обновлять парк пожарной техники, к концу года 80% пожарной техники Уральской авиационной базы охраны лесов будет новой", - сказал он, уточнив, что в планах закупки на 2021 год - автобусы, бортовые автомобили, вездеходы и другой транспорт. В министерстве пояснили ТАСС, что в планах на 2021 год - закупка 25 единиц новой техники, в 2019-2020 годах была приобретена еще 271 единица лесопожарной техники.

По данным министерства, сейчас на Уральской авиабазе всего 533 единицы техники, в нормативе - 464 единицы. Часть старой техники до конца года планируется списать, часть - обновить.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.