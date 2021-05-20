Свердловский министр предложил продлить работу по ликвидации мусорных полигонов

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. Работа по ликвидации мусорных полигонов должна быть продлена до 2025 года, так как иначе могут возникнуть большие нагрузки на логистику. С таким предложением в ходе доклада на площадке V Международного съезда региональных операторов выступил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.

"Наши полигоны, которые сейчас являются свалками, в скором времени, дали срок до 1 января 2023 года, должны быть ликвидированы. <…> Свердловская область выходит с инициативой с тем, чтобы продлить этот период до 2025 года как минимум", - сказал Смирнов.

Он пояснил, что при сроке ликвидации до 2023 года возможны высокие нагрузки на логистику. "У нас моментально увеличится логистика транспортировки ТКО на те полигоны, которые останутся живы, которые в течение 3 лет тут же задохнутся от этого", - отметил Смирнов. Либо, по его словам, будут потеряны наработки первых лет, когда "практически ликвидировали прирост несанкционированных свалок в лесах".

Также Смирнов отметил необходимость закрепления в федеральном законе понятия "мусороперегрузочных станций" вместе с правилами разработки инвестиционных программ, чтобы эти работы можно было финансировать. Он добавил, что для Свердловской области с большой территорией строят мусороперегрузочные станции, в том числе с элементами сортировки. "В федеральном законодательстве такое понятие как "строительство мусороперегрузочных станций" абсолютно отсутствует, соответственно эти затраты не могут включаться в тариф. Окупить эти затраты за счет оптимизации логистики - это нереально", - поясняет Смирнов.

V Международный съезд региональных операторов организован ассоциацией "Чистая страна", он проходит в Самаре с 20 по 22 мая. В нем участвуют около 400 человек из 70 российских регионов, также в числе участников - жители Голландии, Италии, Франции, Финляндии и Германии. Участники могут задать вопросы представителям федеральных органов власти, курирующим отрасль обращения с отходами, а также найти новых бизнес-партнеров. Ранее съезд проходил в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе и Железноводске.