Меры поддержки МСП в ЯНАО помогли сохранить 3,5 тыс. рабочих мест во время пандемии

ТАСС, 21 мая. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), введенные в регионе в связи с пандемией коронавируса, помогли сохранить порядка 3,5 тыс. рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил управляющий центром "Мой бизнес" в ЯНАО Евгений Жирнель.

"По нашим оценкам, около 3,5 тыс. рабочих мест удалось сохранить благодаря региональной поддержке. Речь идет о количестве занятых на тех предприятиях, которые получили прямые финансовые выплаты и льготные займы для продолжения своей деятельности в период кризиса. Учитывая тот факт, что речь идет в основном о микропредприятиях, можно сказать, что эта цифра достаточно серьезная", - сказал Жирнель.

По его словам, Ямал стал одним из немногих регионов страны, в которых помощь бизнесу в период пандемии осуществлялась из регионального бюджета. Наряду с федеральной помощью наиболее пострадавшим отраслям в округе была оказана помощь тем предпринимателям, деятельность которых была приостановлена весной прошлого года.

"Эффективность мер во многом зависела от их своевременности. Уже в начале апреля начались выплаты индивидуальным предпринимателям сферы бытовых услуг, социальным предприятиям и самозанятым. Многие индивидуальные предприниматели не имеют наемных работников, а бизнес для них - это зачастую единственный источник доходов в семье. Такие предприниматели получили единовременную выплату из окружного бюджета в размере 30 тыс. рублей, аналогичная выплата производилась самозанятым", - сообщил управляющий центром "Мой бизнес" в ЯНАО.

Востребованной оказалась и нефинансовая помощь, рассказывает Жирнель. Так, совместно с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России" центром "Мой бизнес" Ямала была реализована обучающая программа, которая позволила предпринимателям перевести свой бизнес в онлайн, организовать доставку товара клиентам, открыть интернет магазин, выйти на новые рынки сбыта.

"Эти и другие меры поддержки бизнеса, конечно, не решили все проблемы малого бизнеса в это непростое время. Но они существенно снизили негативное влияние ситуации и позволили сохранить многие рабочие места", - подытожил он.