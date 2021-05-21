Метротрамвай в Челябинске запустят в 2024 году

ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Метро в Челябинске, которое начали создавать около 29 лет назад, интегрируют с трамвайной сетью города и начнут эксплуатировать в 2024 году. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представив проект завершения строительства.

По данным Минтранса Челябинской области, метро в Челябинске строят с 1992 года, а трамвайные пути не обновляли последние 15 лет, средний возраст трамвайного вагона составляет 30 лет.

"Один из очень серьезных вызовов - достройка метро в Челябинске <...> Планируем запустить метротрамвай в 2024 году", - сказал Текслер.

По словам губернатора, метротрамвай свяжет все районы города. Повысится скорость передвижения людей между локациями (по данным областного Минтранса средняя скорость метротрамвая будет более 35 км в час, сейчас средняя скорость трамвая составляет порядка 17 км в час). На трех ветках метротрамвая будут работать 32 двух- и трехсекционных вагона производства УКВЗ.

По словам заместителя министра областного Минтранса Александра Егорова, в год челябинский метротрамвай будет перевозить 20 млн пассажиров. Параллельно планируется обновлять автобусный и троллейбусный транспорт, что в комплексе позволит уменьшить в 1,5 раза объем пассажиров, перевозимых маршрутными такси (210 млн пассажиров в год).

По данным из открытых источников, Челябинский метрополитен строится с начала 1990-х годов. За прошедшее время построена станция "Комсомольская площадь" без отделочных работ, частично создана станция "Торговый центр" и еще несколько участков. Общая готовность метрополитена оценивается на уровне 18%.