Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области до 25 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Синоптики предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области, объявлена первая степень погодной опасности. Такая погода продержится до 25 мая, сообщили на официальном портале Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 20 часов 25 мая на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 25 мая", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что средняя температура в Екатеринбурге во второй декаде мая превышает 21 градус - такой теплой погоды в середине месяца не наблюдалось за весь период метеорологических наблюдений в городе, самая высокая температура - плюс 19,8 градуса - во второй декаде мая в Екатеринбурге отмечалась в 2005 году.

Синоптики также рассказали, что прошедшая декада оказалась самой сухой, осадков в этот период ни в Екатеринбурге, ни в целом в Свердловской области практически не было, сложилась чрезвычайно высокая пожарная опасность.

"В ближайший период жара сохранится. Антициклон, определяющий сейчас знойную погоду, медленно будет продвигаться на восток, на юг Западной Сибири и постепенно уступит дорогу атмосферным фронтам, продвигающимся от западных границ страны. Кратковременные дожди, ожидаемые в выходные дни, жару не собьют, но дадут немного влаги. Существенно изменится погода к середине следующей недели, когда наступит заметное похолодание", - добавили в управлении.