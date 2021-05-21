В ЯНАО произошел разлив нефтепродуктов на площади 2 тыс. кв. м

ТАСС, 21 мая. Нефтепродукты разлились из трубопровода на месторождении на Ямале, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В 09:22 в Пуровском районе на объекте на территории Крайнего месторождения в 19 км юго-западнее города Муравленко обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости на площади 2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что нефтепродукты протекли из нефтесборного трубопровода. Задвижки на нем перекрыты, разлив не повлиял на технологический процесс. Угрозы водоемам, находящимся в 1 км, нет. Ликвидация разлива проводится силами предприятия, отметил источник.

Прокуратура начала проверку. "Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности и об охране окружающей среды в связи с поступлением сообщения о прорыве 21 мая промыслового трубопровода на Крайнем месторождении, разрабатываемом АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", повлекшем разлив нефтесодержащей жидкости", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего техногенного события, размер вреда окружающей среде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Участок, где произошло ЧП, локализован, ведутся работы по его очистке. Угрозы лесному фонду нет.

В новость были внесены изменения (12:13) - добавлена информация о начале проверки