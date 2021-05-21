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Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начал работу во дворах жилых домов Кургана

Медработники вакцинируют всех желающих, предварительно проверив состояние здоровья

ТАСС, 21 мая. Медики запустили работу мобильного пункта вакцинации от COVID-19 во дворах многоквартирных домов в Кургане. Сделать прививку можно без записи - медики вакцинируют всех желающих, предварительно проверив состояние их здоровья, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Привиться от коронавируса стало еще удобнее - специалисты Курганской поликлиники № 2 проводят вакцинацию жителей Кургана от COVID-19 во дворах многоквартирных домов. Мобильный пункт выезжает по графику, он укомплектован холодильным оборудованием, который обеспечивает необходимые для хранения вакцины условия <…> Поставить прививку в мобильном пункте могут даже случайные прохожие, записи не требуется, достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Медицинские работники предварительно проверяют состояние здоровья и вакцинируют всех желающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа мобильного пункта ориентирована в первую очередь на пожилых людей, которым проблематично добраться до поликлиники. "Но прививаем, безусловно, всех обратившихся от 18 лет и старше, если после осмотра не выявлено противопоказаний <…> Предварительно размещаем объявления на подъездах, чтобы люди знали, что у них будет возможность поставить прививку рядом с домом. Вакцинировали более 130 человек", - цитирует пресс-служба заместителя главврача по поликлинической работе Наталью Быбину.

Ранее в Кургане открылись пункты вакцинации от ковида в МФЦ и нескольких торговых центрах.

По данным на 20 мая, в Курганской области поставили первый компонент вакцины 90 тыс. 165 людям, завершили вакцинацию - 67 тыс. 466 человек, с начала пандемии в регионе выявлено 21 053 случая ковида.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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