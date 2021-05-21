Мобильный пункт вакцинации от коронавируса начал работу во дворах жилых домов Кургана

ТАСС, 21 мая. Медики запустили работу мобильного пункта вакцинации от COVID-19 во дворах многоквартирных домов в Кургане. Сделать прививку можно без записи - медики вакцинируют всех желающих, предварительно проверив состояние их здоровья, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

"Привиться от коронавируса стало еще удобнее - специалисты Курганской поликлиники № 2 проводят вакцинацию жителей Кургана от COVID-19 во дворах многоквартирных домов. Мобильный пункт выезжает по графику, он укомплектован холодильным оборудованием, который обеспечивает необходимые для хранения вакцины условия <…> Поставить прививку в мобильном пункте могут даже случайные прохожие, записи не требуется, достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Медицинские работники предварительно проверяют состояние здоровья и вакцинируют всех желающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа мобильного пункта ориентирована в первую очередь на пожилых людей, которым проблематично добраться до поликлиники. "Но прививаем, безусловно, всех обратившихся от 18 лет и старше, если после осмотра не выявлено противопоказаний <…> Предварительно размещаем объявления на подъездах, чтобы люди знали, что у них будет возможность поставить прививку рядом с домом. Вакцинировали более 130 человек", - цитирует пресс-служба заместителя главврача по поликлинической работе Наталью Быбину.

Ранее в Кургане открылись пункты вакцинации от ковида в МФЦ и нескольких торговых центрах.

По данным на 20 мая, в Курганской области поставили первый компонент вакцины 90 тыс. 165 людям, завершили вакцинацию - 67 тыс. 466 человек, с начала пандемии в регионе выявлено 21 053 случая ковида.