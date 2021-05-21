Пункт вакцинации от коронавируса откроется на площадке екатеринбургского цирка с 26 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции открывается на площадке екатеринбургского цирка с 26 мая. Об этом сообщили в оперштабе Свердловской области в пятницу.

"Прививочный пункт в цирке будет работать с 26 мая, по средам и четвергам. Каждый свердловчанин старше 18 лет, который сделает прививку против COVID-19 на этой площадке, получит сертификат, который сможет обменять в кассе на бесплатный билет", - говорится в сообщении.

Там отметили, что всего с момента открытия пунктов вакцинации на площадках ТЦ в Екатеринбурге привито 17 523 человека и 3 581 - в других городах Свердловской области.

"Вакцинация в торговых центрах, которую мы начали три месяца назад, показала свою эффективность. Сегодня медицинских работников поддержал цирк. Уверен, в скором будущем список наших социальных партнеров в вакцинопрофилактике еще увеличится, потому что сферы культуры и спорта как никто остро пережили пандемию, вынужденные работать за закрытыми дверями, без посетителей, в режиме онлайн на протяжении многих месяцев. Формирование коллективного иммунитета против COVID-19 убережет наше общество от третьей волны пандемии, а значит заинтересованы в этом абсолютно все сферы деятельности", - цитирует оперштаб министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 88 215. За все время вылечились 82 064 человека, 3 302 пациента умерли.

В Свердловской области действует масочный режим в общественных местах. В регионе увеличен лимит посетителей при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе - до 75% от вместимости площадки. Кроме того, увеличен лимит посетителей - также до 75% от вместимости зала - в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях. Допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта в регионе увеличено с 50% до 75% от вместимости объекта.