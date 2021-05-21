Безработных в Югре привлекут к ведению соцсетей и упаковке товаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в ходе заседания в пятницу расширило перечень видов общественных работ для нетрудоустроенных и ищущих работу жителей. Об этом сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Как сообщал ТАСС, число безработных в Югре с января по апрель 2021 года снизилось в два раза. Власти Югры планируют выйти на показатели безработицы докоронавирусного уровня к четвертому кварталу нынешнего года. Для этого планируется трудоустроить более 11 тыс. жителей.

"В соответствии с решением [регионального правительства] перечень общественных работ, выполняемых на территории автономного округа, дополнен новыми видами, в числе которых помощь в расфасовке, комплектовании, упаковке и выдаче товаров; работа оператором на телефоне; работа кондуктором, контролером на общественном транспорте", - сказано в сообщении.

По данным департамента, также в перечень включены оказание помощи в наполнении сайтов организаций информацией социальной направленности, администрирование социальных сетей, организация и координация добровольческой деятельности. "Изменения направлены на обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан, стимулирование работодателей на организацию рабочих мест для незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу и безработных граждан", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Согласно информации на сайте департамента труда и занятости населения Югры, численность безработных на 19 мая 2021 года в регионе составила 12,7 тыс. На 5 мая 2021 года их количество составляло 14,1 тыс.