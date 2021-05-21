Тюменская область продлила ограничения, введенные из-за коронавируса, до 20 июня

ТЮМЕНЬ, 21 мая. /ТАСС/. Ограничительные меры, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, продлены до 20 июня. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"Ограничения, действующие в Тюменской области для предупреждения распространения COVID-19, продлены по 20 июня. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области № 120-п "О введении режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, на сегодняшний день уже более 129 тысяч жителей региона полностью прошли вакцинацию от коронавируса. "В числе позитивных сигналов - снижение заболеваемости на 4 % в категории 65 плюс. Однако в целом по региону наблюдается незначительный рост. Пока мы не увидим тенденции к устойчивому снижению на фоне проводимой вакцинации, отменять действующие меры рано", - резюмировал он.

По данным оперативного штаба на 21 мая, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 36 тысяч, выздоровели более 34 тысяч человек.