Свердловский губернатор предложил построить завод Tesla в "Титановой долине"

ТАСС, 21 мая. Губернатор Евгений Куйвашев после слов Илона Маска о появлении завода по производству электромобилей в России предложил построить его в Свердловской области. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

В пятницу глава Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", сообщил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

"Идеальная площадка для этого - "Титановая долина" в Свердловской области. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30%. К тому же Свердловская область - индустриальный регион с огромным инновационным потенциалом. У нас есть все: наука, образование, высококлассные специалисты и другие предприятия, с которыми удобно и выгодно устанавливать кооперационные связи. И главное - желание помогать в реализации новых прорывных проектов", - говорится в сообщении.

Губернатор также пригласил Илона Маска на международную промышленную выставку "Иннопром", которая пройдет в июле в Екатеринбурге, чтобы обсудить возможности и детали проекта.

ОЭЗ "Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до 2 класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус" - она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения.