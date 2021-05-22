Несовершеннолетние стали фигурантами дела о крупном пожаре в Кургане

ТАСС, 22 мая. Сотрудники полиции в Кургане предварительно установили, что к пожару, произошедшему 1 мая в 10 жилых домах и постройках, причастны четверо несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении на сайте УМВД России по Курганской области.

"Сотрудниками полиции установлены лица, причастные к пожару в поселке Северный, в результате которого были уничтожены жилые дома и надворные постройки <…> Предварительно установлено, что четверо малолетних разожгли на берегу реки костер, который затем перекинулся на сухую траву и расположенные рядом постройки. В настоящее время в отношении них проводятся процессуальные и следственные действия", - говорится в сообщении.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Курганской области расследуется уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности").

1 мая со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось, что информация о пожаре на улице О. Кошевого в Кургане поступила в 12:40 мск. Первоначально огнем были охвачены дома на площади 400 кв. м, позже площадь пожара достигла 1,7 тыс. кв. м. Пожар был локализован в 15:50 мск, пострадавших не было.