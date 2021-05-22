В Тюменской области более 1,4 тыс. человек тушат природные пожары

ТАСС, 22 мая. Более 1,4 тыс. человек и 300 единиц техники задействовали в тушении природных пожаров в Тюменской области, говорится в сообщении оперативного штаба региона.

"На 22 мая в регионе действует 19 природных пожаров <...> На тушении природных пожаров в Тюменской области задействовано более 1,4 тыс. человек и 300 единиц техники, в том числе шесть единиц авиации", - говорится в сообщении.

На помощь профессиональным спасателям пришли более 3 тыс. добровольцев из 396 общественных объединений. Также жители населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесов, организуют дежурства.

Ранее в оперштабе сообщили, что в регионе действуют 16 лесных пожаров, количество действующих ландшафтных пожаров - три. За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 2 371,8 га и 12 ландшафтных пожаров на общей площади 25,5 га. По данным регионального МЧС, угрозы для населенных пунктов нет.

Ранее Александр Моор, губернатор Тюменской области, где с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах и вторую неделю отмечается аномально жаркая для мая погода до плюс 30 градусов, заявил, что в регионе в этом году наблюдаются самые масштабные пожары за последние 10 лет.