В Югре зафиксировали второй за 100 лет температурный рекорд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали суточный температурный рекорд в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), где впервые более чем за 100 лет метеонаблюдений воздух 21 мая прогрелся до плюс 30,3 градуса. Предыдущий рекорд составлял 27,5 градуса, сообщила в субботу ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

"В Ханты-Мансийске 21 мая был зафиксирован абсолютный максимум, когда температура воздуха на территории города прогрелась до плюс 30,3 градуса. Предыдущий рекорд, зафиксированный в мае 2002 года, составлял 27,5 градуса", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, 14 мая в Ханты-Мансийске был зафиксирован суточный температурный рекорд, когда воздух впервые прогрелся до плюс 30,1 градуса. Предыдущий рекорд, продержавшийся 17 лет с 14 мая 2004 года, был побит на 1,4 градуса.

По данным регионального гидрометцентра, погода 22 мая в Ханты-Мансийске прогнозировалась преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью - до плюс 15 градусов, днем - до плюс 30 градусов.