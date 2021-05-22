В Тюмени более 19 тыс. человек встретили поезд "Мы - армия страны! Мы - армия народа!"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Патриотический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который прибыл в субботу на железнодорожный вокзал Тюмени, встретили более 19 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

"Тематический поезд акции "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", который сегодня прибыл в Тюмень, на железнодорожном вокзале встретили более 19 тыс. жителей и гостей города. Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвященные истории и развитию Вооруженных Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, новейшим достижениям Вооруженных Сил, развитию юнармейского движения и работе военных медиков в период пандемии", - говорится в сообщении.

Посетители увидели образцы новейшей техники, которые располагались на трех открытых платформах состава - танк Т-90, бронеавтомобиль "Тайфун-К", гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ". В здании вокзала были размещены две экспозиции посвященные Великой Отечественной войне и истории авиации.

Посетители также смогли подробнее узнать о службе в армии - на вокзале для этого развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Сотрудники пункта проконсультировали кандидатов о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Следующую остановку тематический железнодорожный эшелон совершит в Омске 23 мая. Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке "Патриот" проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.