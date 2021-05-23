В в ХМАО возбудили уголовное дело после нападения на экс-депутата гордумы Югорска

ТАСС, 23 мая. Полиция возбудила уголовное дело о нанесении побоев после нападения на бывшего депутата городской думы Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ), журналиста Антона Пантина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Да, действительно, завели уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Предварительно, подозреваемый мужчина установлен, с ним сейчас работают, однако то, что именно он нанес повреждения, пока проверяется", - сказал собеседник агентства.

21 мая Пантин в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что его избили у жилого дома. По его словам, человек в маске напал на него сзади, бил профессионально. Как добавил Пантин ТАСС, нападение на него произошло, когда он возвращался домой, проводив ребенка в детский сад.

Пантин в апреле 2019 года был лишен мандата депутата думы Югорска в связи с утратой доверия из-за выявленных нарушений в декларации 2017 года. При этом сам экс-депутат неоднократно заявлял, что данное решение связано с его оппозиционной деятельностью. В марте 2019 года Пантин в своем аккаунте во "ВКонтакте" сообщил о хранении просроченного детского питания в прощальном зале морга Югорска. После его публикаций департамент здравоохранения Югры привлек к ответственности шесть сотрудников местной больницы, а региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено дело о халатности.