В Тюменской области за сутки ликвидировали более 16,5 тыс. га природных пожаров

ТАСС, 23 мая. Специалисты потушили более 16,5 тыс. га природных пожаров в Тюменской области за сутки. Площадь возгораний уменьшилась почти в 6 раз, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"На территории региона продолжает складываться чрезвычайно неблагоприятная ситуация с природными пожарами. За прошедшие сутки ликвидирован 21 пожар на общей площади более 16,5 тыс. га. Остается действующим 21 природный пожар на общей площади более 3 тыс. га", - сказал Михнович на брифинге.

Губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Россия-24" призвал жителей соблюдать меры предосторожности и противопожарной безопасности, а также не посещать леса. "Тактика, которую мы выбрали в последние дни, принесла свои результаты. Но расслабляться рано. Прогноз погоды таков, что впереди нас ждут сухие дни с высокой температурой воздуха, а самое главное - по-прежнему очень ветреная погода", - отметил он.

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров привлечены специалисты Авиалесоохраны, МЧС, подразделений УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. Задействовано более 1,4 тыс. человек и 300 единиц техники.

Ранее губернатор заявил, что в 2021 году в регионе самые масштабные пожары за последние 10 лет. С 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до +30 градусов. С начала года зарегистрировано свыше 230 лесных пожаров на общей площади более 171 тыс. га, количество ландшафтных пожаров превысило 1 тыс. на общей площади более 47 тыс. га.