Самолет вернулся в аэропорт Екатеринбурга из-за столкновения с птицей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Самолет, следовавший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета - Кольцово - из-за столкновения с птицей. Об этом ТАСС сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрей Клименских.

"Рейс DP-582 Екатеринбург - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя несколько минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сказал он.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.