Площадь лесных пожаров в Югре за сутки выросла до 1,2 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) с воскресенья выросла в 1,3 раза на 305 га - до более 1,2 тыс. га. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.

Площадь лесных пожаров на территории Югры в воскресенье утром составляла 927,1 га. С пятницы она выросла в семь раз, когда в ХМАО действовало пять лесных пожаров площадью 133,2 га на территории Кондинского, Советского и Урайского лесничеств. По данным властей, пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики. В их ликвидации задействованы три вертолета Ми-8, три самолета АН-2.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 24 мая на территории автономного округа действуют пять лесных пожаров площадью 1 232 га на территории Кондинского и Нефтеюганского лесничеств, из них локализовано три - на площади 143,5 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, 24 мая в Югре прогнозируются I-IV классы пожарной опасности.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2 179,4 га. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.