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Вакцинация от коронавируса в ЯНАО будет проводиться круглосуточно

Всего в регионе сделали прививку более 74 тыс. человек

ТАСС, 24 мая. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стала круглосуточной. Тарко-Салинская районная больница стала первой в регионе, где можно сделать прививку от ковида 24 часа в сутки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

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"На Ямале впервые начали проводить вакцинацию от COVID-19 круглосуточно. В круглосуточном режиме проводит вакцинацию Тарко-Салинская райбольница. Теперь пуровчане без предварительной записи смогут сделать прививку в любое удобное время в приемном отделении стационара больницы. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - говорится в сообщении.

Если такой график будет востребован, опыт распространят в других муниципалитетах.

В Ямало-Ненецком автономном округе на сегодняшний день вакцинацию прошли более 74 тыс. человек, более 56 тыс. из них привиты вторым компонентом. Всего в регионе привито 30% населения, подлежащего вакцинации.

За все время в ЯНАО было зафиксировано 38 943 случая заражения коронавирусом, 37 745 человек выздоровели, 417 умерли.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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