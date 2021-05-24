Вакцинация от коронавируса в ЯНАО будет проводиться круглосуточно

ТАСС, 24 мая. Вакцинация от коронавирусной инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) стала круглосуточной. Тарко-Салинская районная больница стала первой в регионе, где можно сделать прививку от ковида 24 часа в сутки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"На Ямале впервые начали проводить вакцинацию от COVID-19 круглосуточно. В круглосуточном режиме проводит вакцинацию Тарко-Салинская райбольница. Теперь пуровчане без предварительной записи смогут сделать прививку в любое удобное время в приемном отделении стационара больницы. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС", - говорится в сообщении.

Если такой график будет востребован, опыт распространят в других муниципалитетах.

В Ямало-Ненецком автономном округе на сегодняшний день вакцинацию прошли более 74 тыс. человек, более 56 тыс. из них привиты вторым компонентом. Всего в регионе привито 30% населения, подлежащего вакцинации.

За все время в ЯНАО было зафиксировано 38 943 случая заражения коронавирусом, 37 745 человек выздоровели, 417 умерли.