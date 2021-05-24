После ДТП с четырьмя автомобилями и двумя погибшими в Челябинске возбудили дело

ТАСС, 24 мая. Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя автомобилями, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области в понедельник.

Утром 24 мая в Челябинске водитель автомобиля Land Rover в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями ВАЗ-2106, ВАЗ-2110 и "Газелью".

"По факту ДТП произошедшего 24 мая в 10:30 (08:30 мск) напротив дома номер 43 по улице Куйбышева, в результате которого скончались водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106, в отношении водителя Land Rover следственным управлением УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК РФ. В соответствии со ст. 91 УПК РФ водитель водворен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в пресс-службе.

Ранее в администрации Челябинска уточняли ТАСС, что в аварии травмы также получил второй пассажир ВАЗ-2106. Он был доставлен в ОКБ-3.