В свердловской пещере за девять лет практически растаял шестиметровый ледник

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Ледник высотой 6 м в пещере Каскадная Ледяная в Свердловской области практически растаял за девять лет. Если в 2012 году площадь ледника составляла 50 кв. м, то сейчас не превышает 50 см, сообщил ТАСС председатель комиссии Российского союза спелеологов по охране и использованию пещер, координатор научной комиссии Ассоциации спелеологов Урала Евгений Цурихин.

"В пещере Каскадной Ледяной за девять лет растаял ледник высотой 6 м и площадью 50 кв. м. Сейчас осталось несколько фрагментов полметра толщиной", - сказал Цурихин.

Он отметил, что причина этого пока не понятна, так как в Вижайской Ледниковой пещере, неподалеку от Каскадной Ледяной, толщина льда за это время не изменилась. Подобную картину ученые и спелеологи наблюдают и в Верхне-Вижайских пещерах.

"Эти пещеры расположены на другом участке реки. В Ледопадной за два года толщина льда уменьшилась на 2 м, то есть от исходных семи осталось пять. А в соседней пещере Мадагаскар лед не убавился ни на сантиметр. Между пещерами расстояние всего 50 м", - добавил спелеолог.

Для определения причин изменения оледенения необходимы систематические исследования микроклимата, отмечает собеседник агентства. В пещерах начат мониторинг, специалисты будут регулярно проводить наблюдения и измерения. Пока спелеологи предполагают, что быстрое таяние вызвано изменением потока воздуха, где-то приоткрылся новый проход, и стала возможна вентиляция.

На Вижае спелеологи работают с 2007 года, тогда нашли первую пещеру, которая получила имя Татищева. Большие пещеры на Верхневижайском участке нашли только в 2019 году в июле: в этих пещерах обнаружили огромные ледники, подземную реку и два подземных озера.