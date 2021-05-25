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Задержанный на 18 часов в Новом Уренгое рейс в Тюмень вылетел по назначению

Задержка произошла из-за технической неисправности воздушного судна

ТАСС, 25 мая. Пассажиры рейса Новый Уренгой - Тюмень авиакомпании "Ямал", который был задержан на 18 часов из-за технической неисправности воздушного судна, вылетели в пункт назначения после устранения неполадок, сообщается на сайте аэропорта Нового Уренгоя.

"Вылетел в 11:06 (09:06 мск) 25 мая", - значится на онлайн-табло.

Рейс YC-146 должен был вылететь в понедельник в 17:10 (15:10 мск), но был задержан до утра вторника после выявления технической неисправности. На рейс зарегистрированы 82 пассажира.

Теги
РоссияТюменская областьЯмало-Ненецкий автономный округ
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