Движение грузовиков ограничили в Челябинской и Курганской областях из-за жары

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта временно ограничили на трассах в Челябинской и Курганской областях из-за жары свыше 32 градусов. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ФКУ "Упрдор "Южный Урал".

"В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха свыше 32 градусов 25 мая с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах федерального значения в Челябинской и Курганской областях", - говорится в сообщении.

Уточняется, движение грузовиков ограничено на участке трассы М-5 "Урал" c 1548+651 км по 1871+058 км; на подъезде к Екатеринбургу с 11 км по 130 км; на участке автодороги А-310 с 16 км по 146 км; а также на участках трассы Р-254 "Иртыш" c 13 км по 55 км в Челябинской области и на участке с 55 км по 465 км в Курганской области, на участке с 0 по 91 км на подъезде к Тюмени. Кроме того, движение ограничено на участке автодороги Р-354 со 125 км по 356 км.

По данным челябинского гидрометцентра, в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня ожидается до 36-37 градусов выше ноля.