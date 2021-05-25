Около 80% средств, привлеченных на проекты в Уральский НОЦ, вложил бизнес

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Уральский НОЦ выполнил 26 научных мероприятий на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Около 80% этих средств составили внебюджетные средства, сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в УрФО, председатель наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев.

16 апреля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что бизнес недостаточно вовлечен в работу научно-образовательных центров (НОЦ) в регионах России.

"[Уральским НОЦ] было выполнено 26 мероприятий на сумму 3 миллиарда 100 миллионов рублей, 78% из которых - внебюджетные источники, то есть в это вложился бизнес. Это говорит о том, что у бизнеса есть интерес по тем направлениям, по которым НОЦ сейчас работает", - сказал Якушев.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.