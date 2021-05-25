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Власти Челябинской области планируют построить 22 школы за три года

Глава области отметил, что регион одним из первых в стране стал пилотной территорией по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют построить 22 школы за три года. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Алексей Текслер, выступая перед депутатами законодательного собрания региона.

"Темпы строительства школ и детских садов в Челябинской области сегодня беспрецедентные, потому что наша задача не только сокращать долю второй смены и обеспечивать общую доступность мест, но и последовательно заменять устаревшие здания на современные, отвечающие всем стандартам. Хочу обратить внимание, что еще несколько лет назад в год строились одна-две, а иногда и ни одной школы. Сейчас за три года мы построим 22 новых школы", - сказал Текслер.

По его словам, регион одним из первых в стране стал пилотной территорией по привлечению средств в социальную сферу в рамках инфраструктурных облигаций. С помощью этого инструмента уже в 2020 году профинансируют начало строительства трех школ и трех детских садов в Сосновском районе. Еще четыре новых школы в Челябинске и одну в Магнитогорске начинают строить по концессии совместно с Банком развития ВЭБ.РФ.

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