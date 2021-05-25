В Челябинской области до 2024 года построят 78 медицинских учреждений первичного звена

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области запланировали строительство сети из 78 медицинских объектов первичного звена и сети фельдшерско-акушерских пунктов до 2024 года, а также создание крупных медучреждений. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, выступая перед депутатами законодательного собрания региона.

"Ведем проектирование и готовимся к строительству новых больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске. Вместе с развитием сети крупных учреждений в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения до 2024 года мы построим 78 новых объектов медицины. Новые поликлиники и стационары появятся в Нязепетровске, Аргаяшском, Ашинском и Красноармейском районах. Полностью реализуем наши планы по строительству 100 новых ФАПов, 46 из них уже построены", - сказал губернатор.

Он добавил, что также за этот срок будет проведен капитальный ремонт в 281 объекте здравоохранения, включая крупные больницы в Катав-Ивановске, Копейске, Троицке, Верхнем Уфалее, Карталах, Уйском, Кусе, Бредах.

"Мы также продолжим и ускорим <...> обновление автопарка скорой и неотложной помощи. Безусловно, сохраним и обеспечим реализацию программ поддержки врачей и фельдшеров, в том числе в части приобретения жилья. Также продолжим поддержку санитарной авиации", - сказал губернатор.