Глава Югры поручила изучить опыт Якутии, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии, где решили штрафовать работодателей, не обеспечивших вакцинацию сотрудников, и ввели обязательную вакцинацию. Об этом она заявила во время заседания регионального оперативного штаба.

"Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующую новость. В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Обратите внимание на этот опыт и своевременно ознакомьтесь. И при положительных эффектах вносите соответствующие предложения", - сказала Комарова.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 25 мая зарегистрировано 57 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 44 - за последние сутки, 55 925 человек выздоровели за все время, 797 - умерли.