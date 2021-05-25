Уральский НОЦ присоединится к реализации программы карбоновых полигонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Реализация программы карбоновых полигонов станет частью деятельности Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО), председатель наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев.

16 апреля в ходе совещания по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня в Екатеринбурге губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в число перспективных направлений Западно-Сибирского НОЦ могут войти "Нефтехимия" и "Карбон".

"Что касается этого направления, оба НОЦа проявляют активность, потому что не заниматься этой темой невозможно - в 2019 году мы ратифицировали Парижское соглашение. <...> Все активно вошли в эту программу, история очень новая и непростая. Сейчас идет еще осмысление: что делать, как делать, какими ресурсами это делать", - сказал Якушев.

Система карбоновых полигонов создается в рамках национального плана мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях. Реализация пилотного проекта проходит в семи регионах - в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях, а также на базе семи образовательных организаций высшего образования.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.