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Власти подали ходатайство о присвоении Кургану звания "Город трудовой доблести"

Жители города собрали материалы, которые подтверждают права на присвоение такого звания

ТАСС, 25 мая. Власти Курганской области подали президенту РФ ходатайство на присвоение звания "Город трудовой доблести" Кургану для увековечения подвига его тружеников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областной думы.

Президент Владимир Путин 20 мая подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

"Депутаты <…> обсудили вопрос присвоения Кургану почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и обратились с соответствующим ходатайством к президенту РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курганцы собрали материалы, которые подтверждают права на присвоение такого звания. Здесь также создали рабочую группу, в которую вошли профильные специалисты, представители научных, общественных и ветеранских организаций.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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РоссияКурганская область
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