Власти подали ходатайство о присвоении Кургану звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 25 мая. Власти Курганской области подали президенту РФ ходатайство на присвоение звания "Город трудовой доблести" Кургану для увековечения подвига его тружеников в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областной думы.

Президент Владимир Путин 20 мая подписал указ о присвоении 12 городам России звания "Город трудовой доблести". За значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне, массовый трудовой героизм звания удостоились Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары.

"Депутаты <…> обсудили вопрос присвоения Кургану почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" и обратились с соответствующим ходатайством к президенту РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курганцы собрали материалы, которые подтверждают права на присвоение такого звания. Здесь также создали рабочую группу, в которую вошли профильные специалисты, представители научных, общественных и ветеранских организаций.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.