Тюмень окутал смог из-за природных пожаров, действующих в регионе

ТЮМЕНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Северный ветер принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов, где действуют природные пожары, сообщил в среду директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"26 мая сменилось направление ветра, сейчас дует северный ветер. Он принес в Тюмень дым из Ярковского и Вагайского районов. В настоящее время в пределах Тюмени ничего не горит", - приводят его слова в региональном оперативном штабе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. В регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.